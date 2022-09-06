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رياضة

"خطر على كرة القدم".. الخليفي يشن هجوماً حاداً على برشلونة!

Lebanon 24
06-09-2022 | 02:00
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انتقد رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، نادي برشلونة الاسباني، خلال مؤتمر حول تطور كرة القدم.

وقال ناصر الخليفي خلال المؤتمر: "بعض الأندية عليها ديون بقيمة 1.8 مليار يورو، هذا ليس صحياً".

وأضاف: "الحمد لله ما نقوم به هو عدم وجود ديون لكن بالطبع، خسرنا بعض الأموال خلال فترة فيروس كورونا لكن ليس لدينا ما نخفيه".

وتابع: أندية أخرى عليها ديون كبيرة، وهذا خطر على كرة القدم، مشيراً الى برشلونة.

وأكمل: "ظل بعض رؤساء الأندية لسنوات عديدة وتركوا الديون لخلفائهم وهذا ما حدث لسنوات وسنوات إنه أمر خطير على كرة القدم الذي أؤمن به".

واختتم حديثه قائلًا: "يجب أن نكون حذرين ونقلق بشأن هذا الأمر لأنه خطر كبير يمكن أن يدمر كرة القدم، ونحن بحاجة إلى قواعد لحماية الأندية وحماية كرة القدم في أوروبا من الكوارث ومن هذه الديون في هذه الأندية".

تجدر الاشارة الى أن علاقة برشلونة وباريس سان جيرمان متوترة منذ العودة التاريخية للبلوجرانا في 2017، على ملعب كامب نو بإياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، ثم ما حدث في صفقة نيمار دا سيلفا، وأخر الفصول في قصة العداوة هو انتقال أيقونة البرسا إلى بارك دي برانس.

وباع نادي برشلونة العديد من الأصول هذا الصيف وحصل على العديد من الأموال والتى تأتي كديون مستقبلية، لكن النادي الكتالوني إضطر للقيام بذلك من أجل إنجاز سوق انتقالات قوي يعيد الفريق للمنافسة على الألقاب من جديد.

المصدر: غول

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