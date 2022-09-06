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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 9 - 2022 والقنوات الناقلة

Lebanon 24
06-09-2022 | 05:00
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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
دينامو زغرب X تشيلسي – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
 

بوروسيا دورتموند X كوبنهاجن – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
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ريد بول سالزبورج X ميلان – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD XTRA
 

إشبيلية X مانشستر سيتي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
 

باريس سان جيرمان X يوفنتوس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
 

سيلتك X ريال مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
 

لايبزيج X شاختار دونيتسك – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD XTRA

 
مواعيد مباريات الدوري القطري
 
السد X الشمال – الساعة 5:10 مساء  

السيلية X العربي – الساعة 7:20 مساء
 
الغرافة X أم صلال – الساعة 7:20 مساء 
 
 
المصدر: اليوم السابع

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