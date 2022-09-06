مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 9 - 2022 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
دينامو زغرب X تشيلسي – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
بوروسيا دورتموند X كوبنهاجن – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ريد بول سالزبورج X ميلان – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD XTRA
إشبيلية X مانشستر سيتي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
باريس سان جيرمان X يوفنتوس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
سيلتك X ريال مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
لايبزيج X شاختار دونيتسك – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD XTRA
مواعيد مباريات الدوري القطري
السد X الشمال – الساعة 5:10 مساء
السيلية X العربي – الساعة 7:20 مساء
الغرافة X أم صلال – الساعة 7:20 مساء
المصدر: اليوم السابع