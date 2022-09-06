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رياضة

عاد إلى فريقه الروسي فدفع الثمن غاليا... إليكم ماذا جرى مع هذا اللاعب!

Lebanon 24
06-09-2022 | 14:00
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أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن ماتياس نورمان لن يدعى للمشاركة في المباريات الدولية، لأنه عاد مؤخرا إلى فريقه الروسي روستوف بعد انتهاء فترة إعارته مع نورويتش سيتي الإنجليزي.

وأبلغ مدرب النرويج ستول سولباكن اللاعب، الإثنين، أنه لن يستدعى لحضور تجمع المنتخب المقبل.
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وقالت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم في بيان: "كل أوساط كرة القدم النرويجية والأوروبية اتفقت على ممارسة ضغط مشترك على روسيا باعتبارها طرفا محاربا".

 
(سكاي نيوز)
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