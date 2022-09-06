لماذا لا يستطيع غريزمان لعب أكثر من 27 دقيقة في كل مباراة هذا الموسم؟

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بات الفرنسي أنطوان غريزمان أسير الوقت مع أتلتيكو مدريد إذ يقتصر دوره على فتات الدقائق منذ بداية الموسم ويتوقع ألا يشذ عن هذه القاعدة عندما يلعب فريقه ضد بورتو غدا في دوري الأبطال.ويبدو "غريزو" عالقا بين برشلونة الذي يمتد عقده معه حتى 2024 ونادي العاصمة مدريد المعار إلى صفوفه للموسم الثاني تواليا، بما يتعلق ببنود عقده.وبحسب الصحافة الإسبانية، سيتم تفعيل خيار شراء غريزمان من قبل أتلتيكو مدريد والبالغ 40 مليون يورو تلقائيا في حال خاض المهاجم الدولي الفرنسي أكثر من 45 دقيقة في 50 بالمئة (أو أكثر) من مباريات النادي المدريدي خلال الموسم الحالي.ومن أجل عدم تفعيل هذا الخيار قرر مدرب أتلتيكو، الأرجنتيني دييغو سيميوني، وبطلب من الإدارة حد دقائق المهاجم الدولي الفرنسي (108 مباريات دولية، 42 هدفا) بـ27 دقيقة فقط من الإفراج المشروط لكل مباراة، لتجنب إجبار ناديه على دفع قيمة شراء غريزمان بثمن باهظ.(روسيا اليوم)