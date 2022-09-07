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رياضة

بعد "واقعة المضرب"... أُنس جابر تعتذر من الجماهير

Lebanon 24
07-09-2022 | 02:00
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إعتذرت لاعبة التنس التونسية المتألقة أنس جابر من جمهورها، بعدما أطاحت مضربها مرات عدة في مباراتها أمام الأسترالية إيلا تومليانوفيتش خلال بطولة أميركا المفتوحة.

وتغلبت أنس المصنفة الخامسة على مشاعر الإحباط لتبلغ الدور قبل النهائي من البطولة بفوزها على تومليانوفيتش 6-4 و7-6، لتصبح أول عربية تبلغ هذا الدور في البطولة المقامة على ملاعب صلبة في نيويورك.
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وخطفت تومليانوفيتش كل الأضواء بعدما أطاحت الأميركية سيرينا وليامز أمام جماهير غفيرة، لكنها لم تستطع مواصلة هذا الأداء في دور الثمانية بعد أن سددت أُنس 3 ضربات إرسال ساحق، و15 ضربة ناجحة في المجموعة الأولى.

وتشتهر وصيفة بطلة ويمبلدون بلقب "وزيرة السعادة" في بلادها، لكن فرحتها اختفت في المجموعة الثانية التي حفلت بالأخطاء السهلة، لتطيح بمضربها عدة مرات.

ورغم أنها كسرت إرسال تومليانوفيتش في الشوط الأول من المجموعة الثانية، بدأت قبضتها تتراخى بعد تراجع إرسالها، لتستغل اللاعبة الأسترالية الفرصة وتقتنص 3 من 4 فرص لكسر إرسال منافستها.

وقالت أُنس في مقابلة في الملعب: "التنس رياضة صعبة، وأعتذر للجماهير عن هذا التصرف، لكن المضرب ظل ينزلق من يدي".

وأهدت تومليانوفيتش اللاعبة التونسية كسرا للإرسال، بعد أن ارتكبت خطأ مزدوجا في الشوط التاسع، وسددت الكرة في الشبكة في النقطة الأخيرة من الشوط الفاصل، لتطلق أُنس لفرحتها العنان.

وقالت اللاعبة التونسية: "كان من الصعب السيطرة على مشاعر الإحباط لأنها واصلت القتال وجعلت الأمور صعبة جدا أمامي".
المصدر: سكاي نيوز عربية

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