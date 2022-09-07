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رياضة

"سيتي" يتخطى "إشبيلية" بسهولة

Lebanon 24
07-09-2022 | 05:00
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واصل إيرلينغ هالاند هز الشباك مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنكليزي، ليسجل ثنائية في انتصار برباعية نظيفة على مضيفه إشبيلية الإسباني، في المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا يكون اللاعب النرويجي قد سجل 12 هدفاً في 7 مباريات رسمية خاضها مع مانشستر سيتي، منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني قبل انطلاق الموسم الجديد.
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وأصبح اللاعب البالغ عمره 22 عاما أسرع من يسجل 25 هدفاً في دوري الأبطال، وفعل ذلك في 20 مباراة فقط.

ووضع هالاند سيتي في المقدمة في الدقيقة 20، بعد أن تلقى تمريرة من كيفن دي بروين، ليضع الكرة في مرمى الحارس ياسين بونو.

وأنقذ بونو مرماه من هدف آخر عندما أبعد الكرة بعد انفراد من دي بروين، ثم جعل فيل فودن النتيجة 2-صفر بعد الاستراحة بتسديدة منخفضة.

وألغى الحكم هدفا لإيلكاي غندوغان بعد تمريرة من فودن الذي كان في موقف تسلل.

وسجل هالاند الهدف الثالث بعد أن أبعد بونو محاولة من فودن الرائع، ليتابع النرويجي الكرة داخل المرمى، وأكمل روبن دياز الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تمريرة من جواو كانسيلو.
المصدر: سكاي نيوز عربية

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