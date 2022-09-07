أيّ فريق لكرة القدم تُشجعه رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة؟

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كشفت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس أنها من هواة كرة القدم، وأعلنت هوية الفريق الذي تشجعه بين الأندية الإنجليزية.واعترفت تراس أثناء تجمع سابق لحزب المحافظين، بأنها من مشجعي نادي نورويتش سيتي، الذي هبط في الموسم الماضي 2021-2022، من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب".وأبرز موقع Sport bible البريطاني تصريحات تراس التي قالت فيها: "عشت في يوركشاير وكنت من مشجعي ليدز، ومنذ أن انتقلت إلى نورفولك وأصبحت مشجعة لنورويتش سيتي".وأضافت: "ماذا يمكنني القول عن هذا النادي، إنه ناد عائلي رائع، وديليا سميث (مالكة نورويتش سيتي) كذلك امرأة رائعة".وقوبل هذا التصريح بصيحات الاستهجان من المتواجدين في الفعالية، خاصة أنها صرحت سابقا بأنها من مشجعي نادي ليدز، المنتمي إلى منطقة يوركشاير التي ولدت فيها.