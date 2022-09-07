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رياضة

لاعب ليفربول السابق: صلاح "خائف"... وأخشى عليه من مصير أوزيل

Lebanon 24
07-09-2022 | 14:00
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يخشى غريم سونيس لاعب ليفربول السابق أن يلحق النجم المصري محمد صلاح بالثنائي مسعود أوزيل وبيير إيمريك أوباميانغ عقب تجديد تعاقده مع النادي الأحمر شهر تموز الماضي، مشيراً إلى أنه لاحظ اختلافاً في عقلية الهداف عقب تمديد العقد.
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وقال سونيس لبرنامج "وايت أند جوردان": انتقدت صلاح الأسبوع الماضي وقلت إنه لم يعد كما كان بعدما مدد عقده، أتمنى أن يغضب مني ويثبت أنني كنت على خطأ.

وواصل: قلت ذلك لأنني أتذكر مسعود أوزيل وأوباميانغ عندما كانا في أرسنال، وقعا العقد وخف شغفهما باللعب، وهذا أمر يقلقني في حالة صلاح، وآمل أن أكون مخطئاً.

وتابع سونيس: في مباراة مانشستر يونايتد تدخل ليساندرو مارتينيز على صلاح في بداية المواجهة، وبعدها محمد كان خائفاً ولا يريد أن يتعرض للركل مجدداً.

 
(العربية)
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