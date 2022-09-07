بعد الهزيمة أمام دينامو زغرب في "الأبطال".. تشيلسي يقيل مدربه توماس توخيل!

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إقالة مدربه الألماني توماس توخيل.

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وقال تشيلسي في بيان: "نود أن نسجل امتنانا إلى توماس توخيل، وموظفيه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم معنا، وسيحظى توخيل في مكان كبير، بعدما تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر، وكأس العالم للأندية، لكن الآن انفصلنا".

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

وجاء هذا، بعد ساعات قليلة من الخسارة التي تعرض لها الفريق، أمام دينامو زغرب الكرواتي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وغير أنّ هناك 3 أسباب دفعت إدارة نادي تشيلسي الإنكليزي إلى التدخل سريعاً، وإقالة توخيل، الذي ظهرت معاناته الكبيرة في الموسم الحالي مع تشيلسي، رغم تشكيله قوة ضاربة منذ قدومه في كانون الثاني 2021.

تراجع النتائج في الدوري الإنكليزي

لعب نادي تشيلسي 6 مواجهات خلال الموسم الحالي في الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن الفريق ظهر بوجه شاحب للغاية، وتعرض لهزيمتين (أمام ليدز يونايتد وساوثهامبتون)، وتعادل مع توتنهام (2-2)، وانتصر في 3 مباريات.

وجمع تشيلسي 10 نقاط من المواجهات الـ6، وحل في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن اللافت في الأمر، كمية الأهداف التي تلقتها شباكه، بعدما اهتزت في 9 مناسبات خلال فترة قليلة للغاية.

مشاكل مع النجوم

دخل توماس توخيل في مشاكل مع عدد من نجوم الفريق، وعلى رأسهم المغربي حكيم زياش، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، بالإضافة إلى عدم قدرته على إقناع عدد من اللاعبين بالبقاء، ما جعلهم يغادرون في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ولعل المشكلة مع زياش، هي الأبرز بسبب القيمة الفنية الكبيرة للنجم المغربي، الذي وجد نفسه يجلس طويلاً على مقاعد البدلاء، وبدأ مستواه بالتراجع، ولم يتمكن من المغادرة في سوق الانتقالات الصيفية.

الخسارة المفاجئة في الأبطال

شكلت الخسارة المفاجئة لنادي تشيلسي في دوري أبطال أوروبا صدمة كبيرة، لجماهير الفريق، نظراً لضعف المنافس وهو دينامو زغرب الكرواتي، بالإضافة إلى سهولة المجموعة بالنسبة للفريق الإنكليزي على الورق في دور المجموعات.

وتضم المجموعة التي يتواجد بها تشيلسي، كلاً من ميلان الإيطالي، ودينامو زغرب، وريد بول سالزبورغ النمساوي، ما جعل وسائل الإعلام البريطانية تهاجم توماس توخيل بشدة، لتسارع الإدارة إلى إقالته.