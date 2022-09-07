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رياضة
ريال مدريد يعلن طبيعة إصابة بنزيما وصحيفة إسبانية تكشف مدة غيابه
Lebanon 24
07-09-2022
|
23:00
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كشف نادي ريال مدريد، طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما خلال مباراة الفريق ضد سيلتك، الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
واشتكى بنزيما من آلام عضلية في قدمه اليمنى، ليقرر مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي استبداله في الدقيقة 30، بالبلجيكي إيدين هازارد.
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ونشر نادي ريال مدريد على موقعه الرسمي، الأربعاء، بيانا شرح فيه طبيعة إصابة بنزيما، حيث كتب: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا كريم بنزيما من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص حالته بإصابة في وتر العضلة شبه الوترية وإجهاد في العضلة الرباعية في فخذه الأيمن".
ولم يكشف النادي الملكي المدة التي سيحتاجها بنزيما للتعافي، لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن المهاجم الفرنسي سيغيب عن الملاعب لنحو عشرة أيام.
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