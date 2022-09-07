ريال مدريد يعلن طبيعة إصابة بنزيما وصحيفة إسبانية تكشف مدة غيابه

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كشف نادي ريال مدريد، طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما خلال مباراة الفريق ضد سيلتك، الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.واشتكى بنزيما من آلام عضلية في قدمه اليمنى، ليقرر مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي استبداله في الدقيقة 30، بالبلجيكي إيدين هازارد.ونشر نادي ريال مدريد على موقعه الرسمي، الأربعاء، بيانا شرح فيه طبيعة إصابة بنزيما، حيث كتب: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا كريم بنزيما من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص حالته بإصابة في وتر العضلة شبه الوترية وإجهاد في العضلة الرباعية في فخذه الأيمن".