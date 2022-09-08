من هم أفضل 5 حراس مرمى في العالم برأي كاسياس؟

اختار أسطورة نادي ريال مدريد، الحارس الإسباني إيكر كاسياس، أفضل 5 حراس في العالم حاليًا في لعبة كرة القدم.

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وتواجد في قائمة كاسياس القصيرة، 3 حراس من الدوري الإسباني وحارس وحيد من الدوري الألماني، وآخر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي فيديو نشر له عبر صحيفة "آس" الاسبانية، اختار كاسياس عن أفضل خماسي متواجد على الساحة الآن.

وجاء في المركز الأول، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي يحرس عرين نادي ريال مدريد في الوقت الحالي.

وتواجد في المرتبة الثانية، إيدرسون مورايش، حارس مرمى مانشستر سيتي الذي حل مشكلة هذا المركز للمدرب بيب جوارديولا وساهم في تحقيق العديد من إنجازات الفريق السماوي.

وحل حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك في المركز الثالث، فيما تواجد الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة في المركز الرابع، على الرغم من البداية المدهشة التي يقدمها حتى الآن مع انطلاقة هذا الموسم.

وجاء مانويل نوير في المركز الأخير، حيث تراجع مستوى الحارس الألماني مع فريق بايرن ميونخ في آخر السنوات، لكنه يظل في القائمة بكل تأكيد.