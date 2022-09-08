ما علاقة رونالدو بإقالة توخيل من تشيلسي؟

كشفت تقارير إعلامية عن أحد الأسباب، التي جعلت إدارة نادي تشيلسي إقالة الألماني توماس توخيل، من تولي الإدارة للفنية للبلوز.

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وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن الانتقال المحتمل لكريستيانو رونالدو إلى تشيلسي خلال الصيف، تسبب في حدوث خلاف كبير بين المدرب توخيل ومالك النادي الأميركي تود بويلي، حيث رفض الأخير التراجع في سعيه وراء النجم البرتغالي.

وأعفي المدرب الألماني من منصبه، عقب يوم واحد من خسارة البلوز في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب الكرواتي 0-1.

ووفقاً لتقرير في صحيفة "التيلغراف"البريطانية، فإن المشاكل نشأت قبل ذلك بكثير بين توخيل ومالك تشيلسي الجديد.

وشهد اهتمام بويلي بالتعاقد مع رونالدو صداما مع توخيل الذي بدا "غاضباً" لاضطراره إلى توضيح أسباب عدم رغبته في التوقيع مع رونالدو البالغ 37 عاما.

وقالت صحيفة "تيليغراف" إن مالكي تشيلسي الجدد يريدون أخذ النادي في اتجاه جديد، وأن غراهام بوتر مدرب برايتون، يناسب الفريق في التوجه الجديد.

وغير بوتر أسلوب برايتون في اللعب منذ توليه المسؤولية، ويحتل الفريق المركز الرابع في الدوري هذا الموسم، حيث حصل على 14 نقطة من مبارياته الست الأولى.

ويرغب المالك الشريك، تود بويلي، أن يلعب تشيلسي بطريقة أكثر هجومية، وقليل من الفرق يمكنها أن تضاهي برايتون، بسبب نظامه الهجومي من الناحية الجمالية.

ويزعم أن تشيلسي سيتواصل مع برايتون للتحدث إلى بوتر، ولكن هناك أسماء أخرى في الإطار لخلافة توخيل.