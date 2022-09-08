28
o
بيروت
31
o
طرابلس
17
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
في 10 دقائق جنونية... غريزمان البديل يقود أتلتيكو للفوز على "بورتو"
Lebanon 24
08-09-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل البديل انطوان غريزمان هدف الفوز لفريقه أتلتيكو مدريد على ضيفه بورتو المنقوص عدديا بنتيجة 2-1 في مباراة جنونية شهدت تسجيل الأهداف الـ3 في الدقائق 10 الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
وجاء ذلك الأربعاء في مستهل منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
Advertisement
وشكل طرد مهاجم بورتو الإيراني مهدي طارمي إثر نيله البطاقة الصفراء الثانية بعدما ادعى سقوطه داخل منطقة الجزاء (81)، منعطف اللقاء.
وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله ماريو هيرموسو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
لكن بورتو نجح في تعديل النتيجة بهدف سجله أندريس أوريبي بعد 6 دقائق من هدف التقدم، عن طريق ضربة جزاء.
وكعادته كان المهاجم الفرنسي غريزمان المعار من برشلونة للموسم الثاني تواليا والذي يعاني مدربه دييغو سيميوني من اشراكه على خلفية عدم دفع جزاء تفعيل بند انتقاله الفوري (دخل في الدقيقة 60 بدلا من ساوول نيغيس)، على الموعد فسجل هدف الفوز بضربة رأسية خدعت الحارس ديوغو كوستا في الدقيقة 90+11.
وضمن المجموعة ذاتها، فاز كلوب بروغ البلجيكي على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 1-0، سجله العاجي أباكار سيلا (42).
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ظهرت وهي تمسك بيد شخص مجهول.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتوضح هوية الرجل (صورة)
Lebanon 24
بعدما ظهرت وهي تمسك بيد شخص مجهول.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتوضح هوية الرجل (صورة)
00:53 | 2022-09-08
08/09/2022 12:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأهلها إلى نهائيات America's Got Talent.. هذا ما قاله مؤسس "مياس" ورسالة مؤثرة إلى والديه (فيديو)
Lebanon 24
بعد تأهلها إلى نهائيات America's Got Talent.. هذا ما قاله مؤسس "مياس" ورسالة مؤثرة إلى والديه (فيديو)
00:29 | 2022-09-08
08/09/2022 12:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة هيفا وهبي تحتفل في قبرص بدخول شقيقتها "هانو" القفص الذهبي.. وجمال الأخيرة حديث المتابعين (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء مميزة هيفا وهبي تحتفل في قبرص بدخول شقيقتها "هانو" القفص الذهبي.. وجمال الأخيرة حديث المتابعين (فيديو)
02:36 | 2022-09-08
08/09/2022 02:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
على أبواب الشتاء.. بُشرى الى اللبنانيين
Lebanon 24
على أبواب الشتاء.. بُشرى الى اللبنانيين
02:45 | 2022-09-08
08/09/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كرمالك يا لبنان".... "ميّاس" تتأهل الى النهائيات (فيديو)
Lebanon 24
"كرمالك يا لبنان".... "ميّاس" تتأهل الى النهائيات (فيديو)
23:03 | 2022-09-07
07/09/2022 11:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-09-08
من هو المدرب الجديد لتشيلسي؟
11:00 | 2022-09-08
بعد نهاية الجولة الأولى... إليكم ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
08:00 | 2022-09-08
ما علاقة رونالدو بإقالة توخيل من تشيلسي؟
05:00 | 2022-09-08
من هم أفضل 5 حراس مرمى في العالم برأي كاسياس؟
02:00 | 2022-09-08
3 عوامل أسهمت في اكتساح برشلونة لفيكتوريا بلزن بدوري الأبطال.. ما هي؟
23:00 | 2022-09-07
ريال مدريد يعلن طبيعة إصابة بنزيما وصحيفة إسبانية تكشف مدة غيابه
فيديو
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
09/09/2022 00:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
09/09/2022 00:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
09/09/2022 00:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact