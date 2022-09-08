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رياضة

في 10 دقائق جنونية... غريزمان البديل يقود أتلتيكو للفوز على "بورتو"

Lebanon 24
08-09-2022 | 14:00
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سجل البديل انطوان غريزمان هدف الفوز لفريقه أتلتيكو مدريد على ضيفه بورتو المنقوص عدديا بنتيجة 2-1 في مباراة جنونية شهدت تسجيل الأهداف الـ3 في الدقائق 10 الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وجاء ذلك الأربعاء في مستهل منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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وشكل طرد مهاجم بورتو الإيراني مهدي طارمي إثر نيله البطاقة الصفراء الثانية بعدما ادعى سقوطه داخل منطقة الجزاء (81)، منعطف اللقاء.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله ماريو هيرموسو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

لكن بورتو نجح في تعديل النتيجة بهدف سجله أندريس أوريبي بعد 6 دقائق من هدف التقدم، عن طريق ضربة جزاء.

وكعادته كان المهاجم الفرنسي غريزمان المعار من برشلونة للموسم الثاني تواليا والذي يعاني مدربه دييغو سيميوني من اشراكه على خلفية عدم دفع جزاء تفعيل بند انتقاله الفوري (دخل في الدقيقة 60 بدلا من ساوول نيغيس)، على الموعد فسجل هدف الفوز بضربة رأسية خدعت الحارس ديوغو كوستا في الدقيقة 90+11.

وضمن المجموعة ذاتها، فاز كلوب بروغ البلجيكي على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 1-0، سجله العاجي أباكار سيلا (42).

 
(روسيا اليوم)
 
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