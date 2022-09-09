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رياضة
أُنس جابر تبلغ نهائي أميركا المفتوحة
Lebanon 24
09-09-2022
|
05:00
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بلغت أُنس جابر نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس بعدما سحقت منافستها كارولين جارسيا بنتيجة 6-1 و6-3 وتنهي سجل اللاعبة الفرنسية وتتأهل إلى المباراة النهائية الثانية لها في البطولات الأربع الكبرى هذا العام.
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ولم تخسر جارسيا أي مجموعة في طريقها للدور قبل النهائي، وتأزم موقفها سريعا عندما كسرت أُنس إرسالها في الشوط الأول قبل أن تحسم المجموعة الأولى في 23 دقيقة بفضل ست ضربات إرسال ساحقة و11 ضربة ناجحة.
ومع بلوغ الدور قبل النهائي بإحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة والانتصار في آخر 13 مباراة، فقدت جارسيا سلاحها الأهم وهو إرسالها.
وصرخت أُنس، التي أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى خلال ويمبلدون هذا العام واشتهرت بأنها "وزيرة السعادة"، عندما سددت ضربة إرسال ساحقة لتحقق الفوز.
وقالت "هذا شعور رائع، كان هناك الكثير من الضغط علي بعد ويمبلدون، وأنا سعيدة بتحقيق هذه النتائج.
"بدأت موسم الملاعب الصلبة بشكل سيء، لكني سعيدة الآن ببلوغ النهائي هنا".
وتلعب إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا ضد أرينا سبالينكا في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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