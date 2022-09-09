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رياضة

الفيفا: إنفاق 5 مليارات دولار في فترة الانتقالات الصيفية

Lebanon 24
09-09-2022 | 08:00
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أشار تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن الصفقات التي أبرمتها فرق كرة القدم للرجال خلال فترة الانتقالات الصيفية بلغت 5 مليارات دولار وهي القيمة الأعلى على مر العصور، وذلك قبل تطبيق قاعدة جديدة ستُحجم إنفاق أندية أوروبا -خاصة الدوري الإنكليزي الممتاز- على الانتقالات.
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ويتضمن التقرير تحليلا لانتقال اللاعبين على المستوى الدولي في الفترة بين مطلع  جزيران والأول من أيلول.

ومن أبرز النقاط التي خلص إليها التقرير أن 9717 صفقة تمت خلال فترة الانتقالات، بزيادة بلغت 16.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو رقم قياسي.

في حين تخطت قيمة تلك الانتقالات ما أنفقته الأندية في نفس الفترة من العام الماضي بمقدار 29.7%.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن ليفربول دفع 100 مليون يورو (99.98 مليون دولار) لضم داروين نونيز قادما من بنفيكا، بينما تعاقد ريال مدريد مع أوريلين تشواميني لاعب موناكو مقابل نفس القيمة.

وسجلت فرق السيدات أيضا رقما قياسيا إذ أتمت 684 صفقة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 14.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي إعلان الفيفا بعد أيام من تطبيق قاعدة جديدة قد تُحجم إنفاق أندية أوروبا وخاصة بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "تايمز" (Times) البريطانية، إن أندية البريميرليغ ستواجه قيودا جديدة تقلل الإنفاق على شراء اللاعبين والرواتب، بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ العام القادم.
المصدر: الجزيرة

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