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رياضة

"برشلونة" يعتزم مقاضاة "أتلتيكو مدريد"... ما علاقة غريزمان؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 11:00
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يعتزم نادي برشلونة التحرك قضائيا ضد أتلتيكو مدريد بسبب وضع لاعبه المعار أنطوان غريزمان، الذي يلعب حاليا ضمن صفوف الروخي بلانكوس.

وأعير الدولي الفرنسي لأتلتيكو مدريد العام الماضي لمدة موسمين، مع تضمن العقد خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو حال خوض غريزمان أكثر من 50% من الدقائق المتاحة في مباريات فريقه.
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وبحسب شبكة "بليتشر ريبورت"، فإن الفريق الكتالوني يستعد لرفع دعوى قضائية ضد أتلتيكو مدريد، بشأن المبلغ المطلوب دفعه.

ويأتي ذلك بسبب الحيلة التي لجأ إليها فريق العاصمة الإسبانية بتعمد إقحام غريزمان في كل مباراة بعد الدقيقة 60، لتفادي تفعيل البند الذي ينص عليه العقد.

وذكرت تقارير صحفية أن غريزمان جزء من مؤامرة أتلتيكو على البارسا، بالاتفاق مع مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي أقنعه بالدفع به كبديل في كافة المباريات هذا الموسم.

 
(سكاي نيوز)
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