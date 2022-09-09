29
o
بيروت
30
o
طرابلس
17
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"برشلونة" يعتزم مقاضاة "أتلتيكو مدريد"... ما علاقة غريزمان؟
Lebanon 24
09-09-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتزم نادي برشلونة التحرك قضائيا ضد أتلتيكو مدريد بسبب وضع لاعبه المعار أنطوان غريزمان، الذي يلعب حاليا ضمن صفوف الروخي بلانكوس.
وأعير الدولي الفرنسي لأتلتيكو مدريد العام الماضي لمدة موسمين، مع تضمن العقد خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو حال خوض غريزمان أكثر من 50% من الدقائق المتاحة في مباريات فريقه.
Advertisement
وبحسب شبكة "بليتشر ريبورت"، فإن الفريق الكتالوني يستعد لرفع دعوى قضائية ضد أتلتيكو مدريد، بشأن المبلغ المطلوب دفعه.
ويأتي ذلك بسبب الحيلة التي لجأ إليها فريق العاصمة الإسبانية بتعمد إقحام غريزمان في كل مباراة بعد الدقيقة 60، لتفادي تفعيل البند الذي ينص عليه العقد.
وذكرت تقارير صحفية أن غريزمان جزء من مؤامرة أتلتيكو على البارسا، بالاتفاق مع مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي أقنعه بالدفع به كبديل في كافة المباريات هذا الموسم.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت كالأميرات.. هيفا وهبي تخطف الأنظار في زفاف شقيقتها "هانو" شاهدوا كيف بدت مع العروس (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت كالأميرات.. هيفا وهبي تخطف الأنظار في زفاف شقيقتها "هانو" شاهدوا كيف بدت مع العروس (فيديو)
01:30 | 2022-09-09
09/09/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون يهاجمون متجراً في طرابلس.. شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)
Lebanon 24
مسلحون يهاجمون متجراً في طرابلس.. شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)
12:21 | 2022-09-09
09/09/2022 12:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور جديد بشأن سحوبات الدولار .. ماذا فعلت المصارف؟
Lebanon 24
تطور جديد بشأن سحوبات الدولار .. ماذا فعلت المصارف؟
11:53 | 2022-09-09
09/09/2022 11:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"خلافات" بدأت تظهر.. عائلة الراسي ترفض إصدار "ديو" نادين وجورج وتصدر بياناً!
Lebanon 24
"خلافات" بدأت تظهر.. عائلة الراسي ترفض إصدار "ديو" نادين وجورج وتصدر بياناً!
02:33 | 2022-09-09
09/09/2022 02:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
02:09 | 2022-09-09
09/09/2022 02:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-09-09
مصر تدرس الترشح مع السعودية واليونان لاستضافة كأس العالم
14:00 | 2022-09-09
جماهير ليفربول: صلاح لاعب "عادي" من دون ماني
08:00 | 2022-09-09
الفيفا: إنفاق 5 مليارات دولار في فترة الانتقالات الصيفية
07:53 | 2022-09-09
إتفاقية تعاون بين وزارة السياحة وجمعية "بيروت ماراتون"
05:00 | 2022-09-09
أُنس جابر تبلغ نهائي أميركا المفتوحة
02:00 | 2022-09-09
حداداً على وفاة الملكة إليزابيث... هذه الأحداث الرياضية ألغيت
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
09/09/2022 23:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
09/09/2022 23:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
09/09/2022 23:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact