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رياضة

تيتي يعلن قائمة منتخب البرازيل لمواجهة غانا وتونس

Lebanon 24
09-09-2022 | 23:00
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أعلن تيتي، مدرب البرازيل قائمة منتخب بلاده لخوض مباراتين وديتين أمام غانا وتونس، ضمن الاستعدادات التحضيرية للمشاركة ببطولة كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الجاري.

وجاء نجم باريس سان جيرمان، نيمار على رأس القائمة، كما تواجد في القائمة، رافينيا، لاعب فريق برشلونة، وثنائي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ورودريغو.
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في المقابل، استبعد المهاجم غابرييل جيسوس من القائمة رغم تألقه هذا الموسم بعد انتقاله إلى أرسنال قادما من مانشستر سيتي.

وفيما يلي قائمة منتخب البرازيل لمواجهة غانا وتونس:

في حراسة المرمى: أليسون، إيدرسون، ويفرتون.

الدفاع: أليكس ساندرو، أليكس تيليس، دانيلو، بريمر، ميليتاو، إيبانيز، ماركينيوس، تياجو سيلفا.

الوسط: برونو جيماريش، كاسيميرو، إيفرتون، فابينيو، فريد، باكيتا.

الهجوم: أنتوني، فيرمينيو، كونيا، نيمار، بيدرو، رافينيا، ريتشارليسون، رودريغو، فينيسيوس جونيور.
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