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رياضة
بضرباته الأمامية القوية.. رود يبلغ نهائي "أميركا المفتوحة"
Lebanon 24
10-09-2022
|
02:00
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استغل النرويجي كاسبر رود ضرباته الأمامية القوية ليبلغ ثاني نهائي بطولة كبرى هذا العام، بفوزه على الروسي كارين ختشانوف 7-6 و6-2 و5-7 و6-2 في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، ليحافظ على آماله في تصدر التصنيف العالمي.
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وحسم أول رجل نرويجي يبلغ النهائي في "فلاشينغ ميدوز" تبادلا للضربات بلغ 55 ضربة، ليفوز بالشوط الفاصل للمجموعة الأولى في طريقه للانتصار في ملعب "آرثر آش".
وسيلتقي المصنف الخامس في النهائي مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى، التي تجمع الأميركي الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، فرنسيس تيافو والإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث.
ويشتهر رود البالغ عمره 23 عاما بأدائه المتزن على الملاعب الرملية، لكنه كان فعالا بنفس القدر على ملاعب نيويورك الصلبة، حيث حصد 14 نقطة متتالية ليتقدم 5-1 في المجموعة الثانية شبه الخالية من الأخطاء.
وتراجع مستواه في الثالثة، حيث ارتكب 11 خطأ سهلا ومنح ختشانوف فرصة كسر إرساله في نقطة الفوز بالمجموعة.
ومع ذلك انتفض ونجح في كسر إرسال منافسه في الشوطين الثالث والخامس من المجموعة الرابعة، وحسم الفوز بضربة أمامية كانت واحدة بين 20 ضربة خلال المباراة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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