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رياضة

علاقة نيمار ومبابي... خلاف بين النجمين؟

Lebanon 24
10-09-2022 | 05:00
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علق المدير الفني لباريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه، على طبيعة العلاقة بين نجمي الفريق نيمار وكيليان مبابي، وسط تقارير عن خلاف بين المهاجمين البرازيلي والفرنسي.

و‬قال غالتييه إن الاثنين تربطهما علاقة "جيدة للغاية"، رغم أن نيمار بدا غاضبا بعد أن اختار مبابي التسديد بدلا من تمرير الكرة له، خلال الفوز 2-1 على يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، في دور المجموعات من دوري الأبطال.
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وقال غالتييه للصحفيين ليل الجمعة: "العلاقة بين نيمار وكيليان جيدة جدا. إنهما معا في التدريبات وغالبا ما يكونا معا في عمليات الإحماء".

واعترف بواقعة غضب نيمار عندما قال: "نعم حدث موقف في المباراة. وقد ناقشت الأمر مع كيليان الذي أعتقد أنه ناقش الأمر مع نيمار".

وأضاف المدرب: "أنا مقتنع أن كيليان سيمرر المزيد من التمريرات الحاسمة لنيمار والعكس. لكنني لم أشعر بأي شيء سلبي منذ المباراة فيما يتعلق بهذه الفرصة".
المصدر: سكاي نيوز عربية

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