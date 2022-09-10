علاقة نيمار ومبابي... خلاف بين النجمين؟

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علق المدير الفني لباريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه، على طبيعة العلاقة بين نجمي الفريق نيمار وكيليان مبابي، وسط تقارير عن خلاف بين المهاجمين البرازيلي والفرنسي.و‬قال غالتييه إن الاثنين تربطهما علاقة "جيدة للغاية"، رغم أن نيمار بدا غاضبا بعد أن اختار مبابي التسديد بدلا من تمرير الكرة له، خلال الفوز 2-1 على يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، في دور المجموعات من دوري الأبطال.وقال غالتييه للصحفيين ليل الجمعة: "العلاقة بين نيمار وكيليان جيدة جدا. إنهما معا في التدريبات وغالبا ما يكونا معا في عمليات الإحماء".واعترف بواقعة غضب نيمار عندما قال: "نعم حدث موقف في المباراة. وقد ناقشت الأمر مع كيليان الذي أعتقد أنه ناقش الأمر مع نيمار".وأضاف المدرب: "أنا مقتنع أن كيليان سيمرر المزيد من التمريرات الحاسمة لنيمار والعكس. لكنني لم أشعر بأي شيء سلبي منذ المباراة فيما يتعلق بهذه الفرصة".