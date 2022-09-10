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رياضة
من هو مدرب الأهلي المصري الجديد؟
Lebanon 24
10-09-2022
|
11:00
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أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم التعاقد مع السويسري مارسيل كولر، لتدريب الفريق لمدة عامين خلفا للبرتغالي المقال ريكاردو سواريش.
وكشف الأهلي في بيان له، أن كولر سيصطحب معه 3 مساعدين.
وسيخلف كولر، البرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل الشهر الماضي من منصبه.
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ومن المقرر أن يحضر كولر، للقاهرة اليوم السبت، لبدء مهمته.
وسبق لكولر أن درب عدة أندية في ألمانيا وسويسرا، بينها بازل وبوخوم وكولن كما أشرف على منتخب النمسا.
(روسيا اليوم)
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