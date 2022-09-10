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رياضة

من هو مدرب الأهلي المصري الجديد؟

Lebanon 24
10-09-2022 | 11:00
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أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم التعاقد مع السويسري مارسيل كولر، لتدريب الفريق لمدة عامين خلفا للبرتغالي المقال ريكاردو سواريش.

وكشف الأهلي في بيان له، أن كولر سيصطحب معه 3 مساعدين.

وسيخلف كولر، البرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل الشهر الماضي من منصبه.
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ومن المقرر أن يحضر كولر، للقاهرة اليوم السبت، لبدء مهمته.

وسبق لكولر أن درب عدة أندية في ألمانيا وسويسرا، بينها بازل وبوخوم وكولن كما أشرف على منتخب النمسا.

صورة
 
 
(روسيا اليوم)
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