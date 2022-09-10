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رياضة
مدرب باريس سان جيرمان ينفي أي خلافات بين مبابي ونيمار
Lebanon 24
10-09-2022
|
16:00
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قال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان إن المهاجمين نيمار وكيليان مبابي تربطهما علاقة "جيدة للغاية" وسط تقارير عن خلاف بين الثنائي في مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا الأخيرة، الثلاثاء الماضي.
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وبدا نيمار غاضباً بعد أن اختار مبابي التسديد بدلاً من تمرير الكرة له خلال الفوز 2-1 على يوفنتوس في دور المجموعات بدوري الأبطال.
وقال جالتييه في تصريحات صحافية، الجمعة، "العلاقة بين نيمار وكيليان جيدة جداً. إنهما معا في التدريبات، وغالباً ما يكونا معاً في عمليات الإحماء. نعم، حدث موقف في المباراة. وقد ناقشت الأمر مع كيليان الذي أعتقد أنه ناقش الأمر مع نيمار".
وتابع: "أنا مقتنع بأن كيليان سيمرر المزيد من التمريرات الحاسمة إلى نيمار والعكس. لكنني لم أشعر بأي شيء سلبي منذ المباراة فيما يتعلق بهذه الفرصة".
ويستضيف باريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي، بريست في الدوري المحلي في وقت لاحق، السبت.
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