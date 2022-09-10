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رياضة

إنتر يهزم تورينو بصعوبة

Lebanon 24
10-09-2022 | 23:00
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على ملعب جوسيبي مياتزا، خطف لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش هدف الفوز لإنتر ميلان قبل دقيقة واحدة من نهاية المواجهة أمام تورينو يوم السبت في المرحلة السادسة.

واستعاد إنتر ميلان إتزانه بعد خسارته في مباراة ديربي ميلانو أمام مضيفه ميلان 2 - 3 ثم خسارته أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد في مستهل مشوار الفريقين بدوري ابطال أوروبا يوم الأربعاء.
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ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الثالث بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر ونقطة واحدة خلف اتلانتا الوصيف، وتوقف رصيد تورينو عند عشر نقاط في المركز السابع.
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