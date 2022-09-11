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رياضة

لحظات رعب.. "أزمة قلبية" توقف مباراة قادش وبرشلونة (فيديو)

Lebanon 24
11-09-2022 | 00:50
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توقفت مباراة برشلونة وقادش في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في دقائقها الأخيرة، أكثر من 15 دقيقة.

 
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ويعود سبب توقف المباراة، إلى تعرض أحد جماهير قادش لأزمة صحية، وهو ما أبلغ عنه حارس أصحاب الأرض، الأرجنتيني خيرميس كونان ليديسما، وأوقف المباراة.

 

وأظهرت إحدى اللقطات الحارس الأرجنتيني، وهو يركض نحو المدرجات، حاملاً بيده صندوق معدات طبية لإنقاذ أحد المشجعين.

 

وبحسب قنواتbein sports ، فإن حارس مرمى فريق قادش جيريمياس ليديسما قد نقل جهاز "إزالة رجفان القلب" للمدرجات حيث يتم إعطاء الرعاية الطبية للمناصر المصاب.

 

وكانت قد توقفت المباراة، في الوقت الذي كان برشلونة متقدماً بهدفين من دون رد، سجلهما كل من فرينكي دي يونغ وروبرت ليفاندوفسكي.

 

وبعدها بدقائق، دخل لاعبي برشلونة وقادش لغرف خلع الملابس لحين اتخاذ القرار في استكمال اللقاء أو عدمه.

 

وفي النهاية تم الاستقرار على عودة اللاعبين إلى أرض الملعب واستكمال المباراة بصورة طبيعية.

 
المصدر: وكالات
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