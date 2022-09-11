التونسية أنس جابر تخسر نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس

حرمَت البولندية إيغا شفيونتيك، التونسية أنس جابر، والمصنفة الخامسة عالمياً، من أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بلقب بطولة كبرى في كرة المضرب، بعد هزيمتها في نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

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وشهدت المباراة منافسة عالية، حيث وصلت شفيونتيك وجابر إلى التعادل، في أكثر من مرة خلال المجموعة الثانية، لكن المصنفة الأولى عالميًا إيغا شفيونتيك، نجحت في تأكيد تفوقها، لتحسم اللقاء بواقع 6-2 و7-6.

ووصلت أنس جابر إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس 2022، إحدى البطولات الكبرى، وذلك بعد تغلبها على منافستها الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة الـ17، بنتيجة 2-0، بواقع 6-1 و6-3، في الدور نصف النهائي.

بينما وصلت شفيونتيك لنهائي البطولة، بعدما عادت من تأخرها أمام لاعبة روسيا البيضاء، أرينا سابالينكا، بمجموعة لتفوز 2-1، بواقع 3-6 و6-1 و6-4.

ويُعد نهائي بطولة أميركا المفتوحة، ثاني نهائي بطولة كبرى تخوضه أنس جابر هذا العام 2022، بعد وصولها لنهائي ويمبلدون الذي خسرته أمام الكازاخستانية يلينا ريباكينا، حيث أصبحت أنس أول لاعبة عربية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

وبعد الخسارة، عبّرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر عن فخرها بكونها أول امرأة عربية تصل إلى نهائي البطولة: "فخورة بذلك، وهذا يعني لها الكثير".

وتابعت: "سأواصل العمل أكثر وأكثر من أجل الفوز ببطولة غراند سلام، وتسجيل اسمي في قائمة المتوجين، مثلما فعلت شفيونتيك اليوم، وهي تستحق التتويج".

وختمت: "أشكر فريقي وأصدقائي ورئيس الاتحاد التونسي لكرة التنس، أتمنى أن أكون ملهمة للكثيرات في بلدي".