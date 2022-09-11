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رياضة

لقاءات نارية لعشاق كرة القدم.. اليكم مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

Lebanon 24
11-09-2022 | 05:00
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تقام اليوم الأحد العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها ريال مدريد ضد ريال مايوركا فى الدوري الإسباني، فضلا عن يوفنتوس ضد ساليرنيتانا فى الدوري الإيطالي.

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  

ريال مدريد X ريال مايوركا – الساعة 2 ظهراً على قناةbeIN Sports HD 1

 

إلتشي X أتلتيك بيلباو – الساعة 4:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

 

خيتافي X ريال سوسييداد – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

 

ريال بيتيس X فياريال – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    

أتالانتاكريمونيزي – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1     

 

ليتشي X مونزا – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1                        

 

ساسولو  X أودينيزي – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2                     

 

بولونيا X فيورنتينا – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 3                

 

لاتسيو X هيلاس فيرونا – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                   

 

يوفنتوس  X ساليرنيتانا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1      

          

مواعيد مباريات الدوري الألماني 

كولن  X  يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا              

 

فرايبورج  X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 مساء              

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

ستراسبورج X كليرمون فوت 63 - الساعة 1 ظهرا         

 

أنجيه X مونبلييه – الساعة 3 عصرا 

 

تولوز X ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا               

 

اجاكسيو X نيس – الساعة 3 عصرا  

 

لوريان X نانت – الساعة 3 عصرا             

 

رين   X أوكسير – الساعة 5 مساء     

 

موناكو X ليون – الساعة 8:45 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري التركي

 

سيفاس سبور X اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا                  

 

قاسم باشا X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء 

 

قيصري سبور X أنطاليا سبور – الساعة 7 مساء                      

 

جازينتاب X عمراني سبور – الساعة 7 مساء

 
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المصدر: اليوم السابع
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