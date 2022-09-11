أرقام تاريخية لشفيونتيك بعد الفوز ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

توّجت المصنفة الأولى عالمياً، البولندية إيجا شفيونتيك، ببطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعد فوزها في النهائي على التونسية أنس جابر بمجموعتين دون رد، بنتيجة 2-6 6-7.

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وأصحبت شفيونتيك أول لاعبة تحقق لقبي رولان جاروس وأميركا في موسم واحد منذ سيرينا ويليامز عام 2013.

كما أنها أول لاعبة تحقق لقبين جراند سلام بموسم واحد منذ الألمانية انجليك كيربر، التي توجت بلقبي أستراليا وأميركا في موسم 2016.

وباتت ثاني لاعبة في العصر المفتوح تفوز بأول ست مجموعات لها في نهائيات جراند سلام بعد الأمريكية ليندساي دافنبورت.

وتعد البولنديه سابع لاعبة في العصر المفتوح، تفوز بأول ثلاث نهائيات لها في البطولات الأربع الكبرى، بعد فيرجينيا واد، مونيكا سيليش، ليندساي دافنبورت، جينيفر كابرياتي، نعومي أوساكا، آشلي بارتي.

وبذلك فإن شفيونتيك أول لاعبة تفوز بأكثر من 7 ألقاب في موسم واحد (الدوحة ، إنديان ويلز، ميامي، شتوتجارت، روما، رولان جاروس، أميركا) منذ سيرينا ويليامز في عام 2014.

كما أنها اللاعبة التاسعة فقط في العصر المفتوح التي تفوز بثالث ألقابها في البطولات الأربع الكبرى، قبل أن تبلغ 22 عامًا، بعد ماريا شارابوفا وجوستين هينين وسيرينا ويليامز وفينوس ويليامز ومارتينا هينجز ومونيكا سيليش وشتيفي جراف وكريس إيفرت.

وأصبحت إيجا أول لاعبة تفوز بعشر نهائيات متتالية على مستوى اتحاد لاعبات التنس المحترفات في مجموعات متتالية منذ عام 2000.