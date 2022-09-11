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رياضة
اللبنانية تحطم 4 أرقام شخصية في بطولة العالم في السباحة
Lebanon 24
11-09-2022
|
08:00
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واصلت سبّاحة منتخب لبنان ونادي "مون لاسال" لوري عواد (من مواليد 2008)، التي تقيم مع أفراد عائلتها في الولايات المتحدة، تألقها في البطولات الخارجية.
فبعد احرازها 3 ميداليات (ذهبية وبرونزيتين) في بطولة لوكسمبورغ الدولية في السباحة إثر حلولها في المركز الأول في سباق 200 فراشة متفوقة على سباحات من بلدان متقدمة، وحلولها في المركز الثالث في سباق 100 متر فراشة، وفي سباق 50 متراً فراشة وفي المركز الرابع في سباق 100 متر صدر، وفي سباق 200 متر متنوع، والتي كانت تحضيرًا لبطولة العالم، قدمت عواد، التي تعد بمستقبل واعد في حال ثابرت على التزامها التمارين، أداءً لافتاً في بطولة العالم للناشئين (جونيور من 14 سنة الى 17 سنة) التي اقيمت في البيرو من 30 آب الماضي الى 4 ايلول الجاري.
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ونجحت عواد على الرغم من المنافسة القوية من مشاركين يكبرونها سناً (السباحة عواد الاصغر سنا في بطولة العالم) من تحطيم اربعة ارقام شخصية في ست سباقات شاركت فيها وهي سباق 50 مترًا حرة، وسباق 100 متر حرة، وسباق 50 مترًا فراشة، وسباق 100 متر فراشة.
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