أنس جابر: لن أتوقف عن الكفاح للفوز ببطولة كبرى

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أقرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، بأنه سيكون من الصعب عليها تقبل هزيمتها في نهائي أميركا المفتوحة أمام البولندية إيغا شفيونتك، لكنها أكدت أنها ستواصل الكفاح من أجل التتويج بلقب بطولة كبرى، حيث أبدت قناعتها بأن نهائيات كثيرة تنتظرها.وقالت جابر في مؤتمر صحفي بعد خسارتها نهائي أميركا المفتوحة، الذي فازت به شفيونتك المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 6-2 و7-6 (7-5) "خسارة نهائي ويمبلدون كانت صعبة وهذه الهزيمة ستكون صعبة أيضا".وأضافت: "سوف أرى إذا كنت سأتمكن من النوم. لكن الفوز والهزيمة جزء من التنس. استغرق الأمر وقتا حتى توجت بأول لقب احترافي وسيستغرق تتويجي بلقب بطولة كبرى وقتا أيضا".وتابعت: "لن أتوقف عن الكفاح. بالتأكيد سأبلغ نهائي آخر. أنا واثقة من أنني سأتطور ومن أنه تنتظري نهائيات كثيرة".وأكدت جابر، التي سترتقي إلى المركز الثاني في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر، الاثنين، أنها ستستريح لبضعة أيام قبل أن تبدأ في تحليل ما حدث في النهائي أمام شفونتيك، التي اعتبرت أنها "لعبت أفضل في اللحظات الصحيحة".وأبرزت جابر أنها تستهدف الموسم المقبل اعتلاء صدارة التصنيف العالمي، قائلة: "سأحاول الاستعداد للموسم المقبل، لأنني بلا شك أستهدف الارتقاء إلى المركز الأول، لأنني لا امتلك نقاطا أدافع عنها في أستراليا المفتوحة وويمبلدون".وعن كونها أول إفريقية تبلغ نهائي بطولة كبرى، أبدت جابر رغبتها في أن تكون نموذجا للمزيد من اللاعبات في القارة السمراء، وقالت: "يجب أن يؤمن بأنفسهن وألا يتوقفن أبدا عن الكفاح. هذا ما حاول فعله في مشواري".