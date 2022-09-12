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رياضة

مباراة تنافسية غير المونديال... هذا ما ستنظمه قطر

Lebanon 24
12-09-2022 | 02:00
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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر، عن إقامة بطولة في كرة القدم للمشجعين، بمشاركة 32 فريقاً من جماهير الدول الّتي تتنافس منتخباتها في المونديال المرتقب نهاية العام الجاري.
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وأصدرت اللجنة بياناً عبر موقعها الرسمي، أعلنت من خلاله إقامة بطولة للمشجعين، يستضيفها مهرجان الفيفا في حديقة البدع بالعاصمة الدوحة، تمتد لأربعة أيام، من 29 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول، وبنظام كرة القدم الخماسية.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن الفرق المشاركة في هذه البطولة، ستتنافس على غرار مراحل منافسات كأس العالم، بداية بدور المجموعات، ثمّ الأدوار الإقصائية، حتّى تتويج البطل عقب المباراة النهائية.

وبيّنت اللجنة أنّه يُشترط ألّا يقل عمر المشجع المشارك في البطولة عن 18 عاماً، وأن يكون مواطناً أو مقيماً في البلد الّذي يرغب في تمثيله خلال البطولة، وينبغي أن يكون لدى المتقدم الّذي سيقع عليه الاختيار خططاً للحضور إلى قطر في البطولة، في حال كان مقيماً خارج الدولة، إذ لن يتحمل المنظمون أيّة تكلفة تتعلق بتذاكر الطيران أو الإقامة أو غيرها.

وسيتولى إدارة مباريات البطولة مجموعة من الحكام من مجتمع كرة القدم المتنامي في قطر.

تقام بطولة كأس العالم ستقام للمرة الأولى في بلد عربي، إذ لم يسبق حدوث ذلك منذ انطلاقها عام 1930.
المصدر: سي ان ان
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