خبر مهم لعشاق كرة القدم.. عودة منافسات الدوري الإنجليزي اعتباراً من هذ التاريخ!

أعلنت رابطة كرة القدم الإنكليزية اليوم الإثنين، عن عودة المنافسات اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
وكانت الرابطة قد قررت تأجيل مباريات المرحلة السابعة من الدوري الممتاز، بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
وقالت الرابطة في بيان: "التأجيل لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها للأمة، ومن باب الاحترام، سيتم تأجيل مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين".
واتخذت الرابطة قرار التأجيل، على الرغم من توجيهات الحكومة البريطانية، بأن إلغاء الأحداث الرياضية ليس إلزاميًا خلال فترة الحداد الوطني.