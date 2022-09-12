خبر مهم لعشاق كرة القدم.. عودة منافسات الدوري الإنجليزي اعتباراً من هذ التاريخ!

أعلنت رابطة كرة القدم الإنكليزية اليوم الإثنين، عن عودة المنافسات اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

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وكانت الرابطة قد قررت تأجيل مباريات المرحلة السابعة من الدوري الممتاز، بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقالت الرابطة في بيان: "التأجيل لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها للأمة، ومن باب الاحترام، سيتم تأجيل مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين".