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رياضة

الأرجنتين تتوج بكأس القارة الأميركية على حساب البرازيل

Lebanon 24
12-09-2022 | 11:00
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توج المنتخب الأرجنتيني بطلاً لكأس القارة الأميركية لكرة السلة، بعد فوزه على حساب نظيره الأميركي مستضيف البطولة بفارق سلة واحدة فقط.

 
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وبعد خسارة المباراة النهائية أعوام 2015 و2017، انتفضت الأرجنتين في مواجهة شهدت إثارة وندية وتقلبات عديدة في النتيجة التي حسمها راقصو التانغو في النهاية لصالحهم بنتيجة 75-73.

 
 

ويُعد هذا اللقب الثالث في كأس القارة الأميركية للمنتخب الأرجنتيني، الذي حقق المركز الثاني 6 مرات والثالث 5 مرات في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بينما حقق المنتخب البرازيلي المركز الثاني في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه وتوج باللقب 4 مرات ونال المركز الثالث 4 مرات أيضاً.

 
 

واحتضنت البرازيل البطولة بمشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين بنظام المغلوب من مواجهة واحدة، حيث فازت الأرجنتين في دور الثمانية على فنزويلا ثم فازت على الولايات المتحدة في نصف النهائي، بينما فازت البرازيل على الدومينيكان في دور الثمانية قبل أن تتجاوز كندا في نصف النهائي.

 
 

وحسم منتخب الولايات المتحدة الأميركية مواجهته مع نظيره منتخب كندا بنتيجة 84-80 ليحقق المركز الثالث في البطولة ويكتفي منتخب كندا بالمركز الرابع.

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