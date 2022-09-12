Advertisement

رياضة

عقبة جديدة تهدد عودة مباريات البريميرليج!

Lebanon 24
12-09-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-989826-637985998960342717.jpg
Doc-P-989826-637985998960342717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يواجه الدوري الإنجليزي الممتاز، عقبة جديدة تهدد عودة المباريات خلال هذا الأسبوع ، بعد توقفها بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

 
Advertisement
 

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، فإن عودة مباريات البريميرليج ستتأثر بنقص شاحنات البث التلفزيوني الناتج عن تغطية تبعات وفاة الملكة على مدار الأسبوع.

 
 

وأشارت إلى أن شبكة سكاي سبورتس، صاحبة الحقوق الرئيسية في البريميرليج، تعاني من نقص شاحنات البث الخارجية المطلوبة لتقديم التغطية المباشرة، حيث يتم استخدام العديد من الشاحنات في قناة "سكاي نيوز".

 
 

ومن المقرر أن تبث "سكاي سبورتس" 8 مباريات مباشرة، حيث تبدأ مع أستون فيلا ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي مساء الجمعة، يليها توتنهام وليستر في اليوم التالي، وبرينتفورد ضد آرسنال، وتشيلسي أمام ليفربول.

المصدر: كوورة
 
 

وبالإضافة إلى ذلك، ستنقل سكاي، مباراتين في الدرجة الأولى يوم السبت، بالإضافة إلى مباريات الدوري الاسكتلندي الممتاز والدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات في اليوم التالي.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-09-12
16:00 | 2022-09-12
11:00 | 2022-09-12
09:23 | 2022-09-12
08:00 | 2022-09-12
05:27 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website