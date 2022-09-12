عقبة جديدة تهدد عودة مباريات البريميرليج!

يواجه الدوري الإنجليزي الممتاز، عقبة جديدة تهدد عودة المباريات خلال هذا الأسبوع ، بعد توقفها بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

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وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، فإن عودة مباريات البريميرليج ستتأثر بنقص شاحنات البث التلفزيوني الناتج عن تغطية تبعات وفاة الملكة على مدار الأسبوع.

وأشارت إلى أن شبكة سكاي سبورتس، صاحبة الحقوق الرئيسية في البريميرليج، تعاني من نقص شاحنات البث الخارجية المطلوبة لتقديم التغطية المباشرة، حيث يتم استخدام العديد من الشاحنات في قناة "سكاي نيوز".

ومن المقرر أن تبث "سكاي سبورتس" 8 مباريات مباشرة، حيث تبدأ مع أستون فيلا ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي مساء الجمعة، يليها توتنهام وليستر في اليوم التالي، وبرينتفورد ضد آرسنال، وتشيلسي أمام ليفربول.

المصدر: كوورة

وبالإضافة إلى ذلك، ستنقل سكاي، مباراتين في الدرجة الأولى يوم السبت، بالإضافة إلى مباريات الدوري الاسكتلندي الممتاز والدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات في اليوم التالي.