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رياضة
لأسباب أمنية.. تأجيل مباراة أرسنال وآيندهوفن رسميا
Lebanon 24
12-09-2022
|
16:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA" اليوم الاثنين، رسيما تأجيل مباراة أرسنال الإنجليزي أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي، إلى أجل غير مسمى.
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وأشار الاتحاد في بيان رسمي عبر موقعه، إلى أن القرار اتخذ نظرا لأن إمكانيات الشرطة ستكون محدودة للغاية بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
يذكر أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية توفيت في قلعة بالمورال في إسكتلندا يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 96 عاما، وحكمت البلاد لأكثر من 70 عاما.
(روسيا اليوم)
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