ماني يذكر مولر بعدم تمرير الكرة إلى ليفاندوفسكي

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تتجه أنظار عشاق فريقي بايرن ميونخ وبرشلونة غدا الثلاثاء صوب ملعب "أليانز أرينا"، الذي سيكون مسرحا للقائهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وأدلى الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونخ، بتصريحات عن مواجهة برشلونة خلال المؤتمر الصحفي المكرس للمباراة، قائلا: "نريد الفوز في الصراعات الثنائية، والقتال بجد لاستعادة الكرة عندما نخسرها. ستكون مباراة مفتوحة. أعتقد أن مباراة الغد ستكون جيدة للمحايدين".وأضاف: "ندرك بالطبع أن برشلونة بدأ موسمه بشكل رائع. لكن هذا يجعل المباراة أكثر جاذبية. سنعمل بقوة للفوز. إن الحصول على ست نقاط سيكون خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح نحو الوصول إلى الجولة التالية".وتابع: "لدي علاقة جيدة مع ليفاندوفسكي، خاصة على أرض الملعب. بغض النظر عن الغولف، لم نتحدث كثيرا. لقد تواصلنا عبر الواتساب بعد انتقاله".وواصل: "تطور تواصلنا مع ليفاندوفسكي في الملعب على مر السنين، لكن الآن لدينا الكثير من اللاعبين المرنين في الهجوم وليس لدينا هذا المهاجم الصريح. إن المنافسين لا يعرفون من هو قلب الهجوم، لكن علينا أن نجعل هذه الطريقة فعالة".واختتم مولر حديثه قائلا: "ساديو ماني يقول لي مازحا خلال الأيام العشرة الماضية أن أكون حريصا على عدم تمرير الكرة عن طريق الخطأ إلى ليفا. علينا أن نلعب مباراتنا غدا وألا نركز كثيرا على روبرت".