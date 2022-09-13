اصرار سعودي.. رونالدو يتلقى عرضين مغريين من فريقي الهلال والنصر السعوديين!

كشفت وسائل إعلام برتغالية عن رفض كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرضين مغريين من فريقي الهلال والنصر السعوديين.

وقال موقع شبكة CNN البرتغالية: "تقدم نادي الهلال السعودي، بعرض مغرٍ لضم نجم منتخب البرتغال رونالدو، في الانتقالات الصيفية المنقضية، مقابل 2.3 مليون يورو أسبوعيًا، ولمدة موسمين".

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وأشار الموقع إلى أن "نادي النصر السعودي هو الآخر تقدم بعرضٍ لضم رونالدو، دون الكشف عن قيمته المالية، مؤكدة أن البرتغالي رفض العرضين".

وارتبط اسم رونالدو بالرحيل عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي، بعد فشل فريقه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؛ حيث تأخر اللاعب بالالتحاق بمعسكر الفريق للاستعداد للموسم الجديد 2022-23

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من جهته، أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رغبته في رؤية النجم البرتغالي يلعب في الدوري السعودي.

وقال المسحل في حوارٍ مع صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية: "الأندية السعودية لن تتخلى عن محاولة استدراج رونالدو لدورينا، وعلى الصعيد الشخصي أود أن أرى لاعبًا مثل رونالدو يلعب في الدوري السعودي، قد رأينا بالفعل بعض اللاعبين الكبار الذين اعتادوا اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يأتون إلى الدوري السعودي".

وأضاف: "وجود رونالدو في الملاعب السعودية سيجلب ردود فعل إيجابية كبيرة، وستكون صفقته مكلفة بالطبع، لكن رأينا أنديتنا تحقق إيرادات عالية في العامين الماضيين".