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رياضة

مدرب برشلونة يحذر بايرن ميونيخ: جاهزون للإطاحة بكم!

Lebanon 24
13-09-2022 | 05:00
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وجّه مدرب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، رسالة تحذيرية إلى خصمه القادم في دوري أبطال أوروبا، نادي بايرن ميونيخ الألماني، مؤكداً أن النادي "الكتالوني" قد تغيَّر كثيراً هذا الموسم، وجاهز للإطاحة بـ"البافاري" في عقر داره وتغيير التاريخ.

 
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ويحل برشلونة ضيفًا على بايرن ميونيخ، اليوم الثلاثاء 13، في الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 
 

وشدد تشافي هيرنانديز في مؤتمر صحفي، على أنه سيكون حريصًا على تحقيق نتيجة إيجابية أمام البايرن.

 
 

وقال تشافي: "لدينا ذاك الشعور والتحدي أن بمقدورنا الفوز بهذه المباراة وأننا نستطيع أخيرًا تغيير التاريخ والديناميكيات، لقد فزنا مرتين فقط، ولم نفز أبدًا على أرضهم، وهذا تحدٍ حقيقي لنا".

 
 

وأضاف: "هناك الكثير من التوقعات فيما يخصنا هذا الموسم، لكن المباراة أمام البايرن لن تُغيّر أي شيء، إذا فزنا أو تعادلنا أو حتى خسرنا".

 
 

وختم: "المباراة تُشكِّل تحديًا عظيمًا لنا، فكل شيء يبدو مختلفًا عن العام الماضي، لقد تحسَّن الفريق كثيرًا، ونرى أنفسنا قادرين على المنافسة".

 
 

وكان برشلونة قد مُنِي بواحدةٍ من أكبر الهزائم على مدار تاريخه، على يد بايرن في آب 2020 حين خسر (8-2) في دور الثمانية لدوري الأبطال في لشبونة البرتغالية، كما انهزم النادي الكاتالوني مرتين أمام البايرن بقيادة مدربه جوليان ناغلسمان في الموسم الماضي.

المصدر: winwin

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