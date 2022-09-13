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رياضة

مشكلة الثنائي لم تنتهِ.. نيمار يلجأ لراموس لينصحه في أزمة مبابي!

Lebanon 24
13-09-2022 | 08:00
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أصبح سيرخيو راموس نجم ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، هو آخر حلقات مسلسل الصراع الدائر في غرف ملابس باريس سان جيرمان بين نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

 
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وبحسب النسخة البرازيلية من "جول.كوم"، فإن المشاكل بين الثنائي لم يتم حلها بشكل كامل، وإن كانت التصريحات والاجتماعات العلنية تقول غير ذلك.

 
 

والواضح أن نيمار لا يزال غاضباً من طريقة تقديم مبابي نفسه في الملعب ومحاولته للحصول على أدوار لا تخصه، بالرغم من ذلك يحاول ألا يجعل الأمور تتفاقم.

 
 

ولجأ نيمار للنجوم الكبار أصحاب الخبرات في الفريق وتحدث مع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق، الذي أخبره ألا يترك المشكلة تسيطر عليه.

 
 

وجاءت خطوة نيمار بعد طلب من إدارة النادي بعدم تصعيد الأمور، لذلك يحاول البرازيلي الحذر في اختيار العناصر التي يتحدث معها عن الأزمة.

 
 

وكان مبابي قد رفض تمريرة كرة خطيرة لنيمار، في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس، وأهدر هدفًا محققًا عندما كانت النتيجة تشير لتقدم باريس بهدفين نظيفين.

 

جدير بالذكر أن نيمار أحرز حتى الآن تسعة أهداف وصنع سبعة في ثمانية لقاءات لعبهم في كافة البطولات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

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