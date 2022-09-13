ابن عم كريم بنزيما يُثير الجدل... ما السبب؟ (فيديو)

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فاجأ الملاكم الفرنسي نيوفل واتاه الجميع حين قرر رفض خوض النزال أمام نظيره الكندي سيمون كين، بطريقة أثارت الجدل في وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية.وكان من المقرر أن يواجه واتاه، وهو ابن عم الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، منافسه كين، في مدينة مونتريال الكندية، في نزال من عشر جولات.لكن واتاه جثا على أرضية الحلبة، وذلك عقب ثوان معدودة من قرع الجرس، للإعلان عن بدء النزال، ليرفع يده اليمنى إلى أعلى قبل أن يتلقى لكمة خفيفة من كين، لكن الحكم مارتن فورست تدخل وقام بإبعاد الملاكم الكندي.وبعد حوار قصير من الحكم مع واتاه، تم الإعلان عن إنهاء النزال بفوز الملاكم الكندي.ونقلت صحيفة lefigaro الفرنسية تصريحات واتاه التي كشف فيها عن أسباب انسحابه من النزال.وقال: "تلقيت رسالة من اتحاد الملاكمة الفرنسي بالبريد الإلكتروني يخبرني فيها بأنه لا يوجد تأمين صحي في حال حدث معي أي مشكلة (تغطية نفقات الإصابات أو العواقب الناجمة عن النزال)".وأضاف واتاه البالغ 36 عاما: "آخرون لديهم امتيازات ولكني لا أملكها".وتابع: "استغرق التجهيز لهذا النزال ما يقارب شهرا ونصفا، من تدريبات ومصاريف، وما قمت به اليوم كان احتجاجا، أعتذر من الجميع".وكشفت وسائل الإعلام فحوى الرسالة التي وصلت إلى البريد الإلكتروني الخاص بالملاكم الفرنسي، من اتحاد اللعبة في بلاده.وجاء في الرسالة: "يؤكد اتحاد الملاكمة الفرنسي ورابطة الملاكمة المحترفة أنه لم يتم إصدار أي تصريح لك بالنزال يوم 9 أيلول في مونتريال".وأضافت: "نعلمك بأن مؤسستنا لن تتحمل مسؤولية أي شيء في حال حدث إصابة أو أي شيء آخر".وأكدت صحيفة "لوفيغارو" أن هذا الموقف كفيل بأن يتسبب في إحراج كبير للاتحاد الفرنسي، خاصة أن واتاه توج بطلا لمنافسات الوزن الثقيل في فرنسا عام 2010.وينافس ابن عم نجم ريال مدريد، بالوقت الحالي، في منافسات Eye Of The Tiger Management في كندا.