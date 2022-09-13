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رياضة

إستبعاد منتخب من موديال قطر!

Lebanon 24
13-09-2022 | 14:00
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قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنّ هناك أدلة جديدة تم تقديمها إلى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن اتهام منتخب الإكوادور بتزوير جنسية لاعبه بيرون كاسترو.

وحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم على تسجيلات صوتية، للمقابلة التي أجراها اللاعب كاسترو مع مسؤولي الاتحاد الإكوادوري قبل عدة سنوات.
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وأشارت الصحيفة، إلى أن التسجيل الصوتي يحمل اعتراف اللاعب بأنه مولود في كولومبيا، ورغم ذلك قرر الاتحاد الإكوادوري مشاركة اللاعب في المنتخب.

وأضافت أنه سيتم توجيه اتهام صريح للاتحاد الإكوادوري، باستخراج جوازات سفر مزورة وتستر واضح على حقيقة جنسية اللاعب وكذلك تعدد الهويات له.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد تأكيد استبعاد منتخب الإكوادور من كأس العالم، سيتم تغيير الطرف الثاني في المباراة الافتتاحية للبطولة، حيث تضم مجموعة قطر كل من السنغال وهولندا إضافة إلى الإكوادور.

 
(روسيا اليوم)
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