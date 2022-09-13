نصيحة من لاعب ليفربول السابق لكلوب: يجب أنّ تُبقي محمد صلاح على مقاعد البدلاء

Advertisement

نصح الإسباني لويس غارسيا لاعب ليفربول السابق، مدرب الفريق الحالي يورغن كلوب، بالاستغناء عن النجم المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية، مشيراً إلى أن اللاعب بحاجة إلى الراحة خلال الموسم الحالي.وقال غارسيا: محمد صلاح يعرف أكثر من أي شخص آخر أنه لا يعيش أفضل حالاته في الموسم الحالي، لا يتجاوز اللاعبين ولا يتواجد داحل الصندوق ويلعب بعيداً عن المرمى، يبقى في أبعد نقطة على الطرف عن المرمى على عكس المناطق القريبة منه والتي يظهر فيها خطورته.ورأى غارسيا أن كلوب أخطأ بعدم سحب صلاح من ملعب مباراة نابولي وليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وتابع: كان من المفترض أن يرتاح صلاح أمام نابولي، لكنه لعب 60 دقيقة.وأضاف: من المهم أن يفهم صلاح صعوبة لعب 63 مباراة أو 70 في الموسم مثلما فعل سابقاً، يجيب أن يرتاح وأن يبقيه كلوب على مقاعد البدلاء، الموسم طويل وهناك كأس عالم، وبعض اللاعبين سيحتاجون إلى الراحة.