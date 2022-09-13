"مجموعة الموت".. إنتر ميلان في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين

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يحل فريق إنتر ميلان الإيطالي ضيفا على فريق فيكتوريا بلزن التشيكي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة السويسري الدولي ساندرو شيرير صفارة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة (17:45) بتوقيت غرينتش، على ملعب " دوسان أرينا" بمدينة بلزن.وسيبدأ التشيكي ميخال بيليك (57 عاما) المدير الفني لفريق فيكتوريا بلزن، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة ضيفه الإيطالي "النيراتزوري":إندرجيخ ستانيك، لوكاش غيديا، لوديك بيرنيتسا، ميلان غافيل، فاتسلاف إميلكا، جون موسكيرا، يان سيكورا، بافيل بوخا، لوكاش كالفاش، آدم فلكانوفا، توماش خوري.