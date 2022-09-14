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رياضة

تقرير يكشف مصير ميسي وراموس مع سان جرمان

Lebanon 24
14-09-2022 | 02:00
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تحدثت تقارير صحافية عن مصير نجمي باريس سان جرمان الفرنسي، ليونيل ميسي وسيرخيو راموس، بعد نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد الخصمين اللدودين في الدوري الإسباني سابقاً عندما كانا يمثلان برشلونة وريال مدريد، مع باريس سان جرمان بنهاية الموسم الجاري.
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إلا أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن إدارة النادي الباريسي تدرس تمديد عقد ميسي (35 عاما) وراموس (36 عاما) لموسم واحد إضافي، شريطة أن يحافظا على مستوييهما لبقية الموسم الجاري.

ونقلت الصحيفة الرياضية واسعة الانتشار عن المستشار الرياضي لباريس سان جرمان لويس كامبوس، نية النادي تمديد عقد أسطورة الأرجنتين، وأحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الإسبانية.

لكن في الغالب لن تجرى أي مفاوضات مع اللاعبين لتجديد العقد قبل كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر بعد أسابيع.

وكان النجمان انضما إلى باريس سان جرمان في صيف عام 2021، في صفقتين أثارتا ضجة في الأوساط الكروية الأوروبية، إلا أنهما احتاجا بعض الوقت للاندماج مع الفريق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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