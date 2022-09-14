أول مصارعة مصرية تصل نهائي بطولة العالم... تعرفوا إليها

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حققت لاعبة المنتخب المصري الأول للمصارعة للكبار، سمر حمزة، إنجازاً كبيراً بصعودها للدور النهائي في بطولة العالم المقامة حالياً بالعاصمة الصربية بلغراد، وتلك هي أول مرة في تاريخ المصارعة النسائية المصرية أن تصل لاعبة لهذا الإنجاز.وحققت سمر هذا الإنجاز بعد فوزها على وصيفة بطلة العالم لعام 2021 الأستونية، ايبي مايي بنتيجة 3/2.واستهلت اللاعبة مشوارها في البطولة الحالية، التي انطلقت 10 أيلول وتستمر حتى 18 الجاري، بالفوز على الكندية جوستينا دي ستاسيو بنتيجة 3/1، علما أن الكندية هي بطلة العالم في نسخة 2018.وكانت سمر حمزة قد تأهلت لنصف نهائي بطولة العالم، بعد فوزها على بطلة النمسا بنتيجة 1/3.