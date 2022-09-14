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رياضة

بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ... ماذا قال ليفاندوفسكي لجمهور برشلونة؟

Lebanon 24
14-09-2022 | 11:00
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وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، رسالة قصيرة لجماهير الفريق الكتالوني، عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ 0-2 الثلاثاء، ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام": "كانت أمسية صعبة، حان الوقت الآن للتركيز على المستقبل".
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(روسيا اليوم)
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