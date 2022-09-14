أبرزهم ميسي.. 4 نجوم تألقوا في ليلة الأربعاء من الأبطال!

تألّق خلال سهرة الأربعاء، التي كان فيها 9 مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، العديد من اللاعبين.

Advertisement

ليونيل ميسي:

كان ليونيل ميسي، من أبرز اللاعبين الذين تألقوا بشكل لافت في مباريات الاربعاء. حيث قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عاماً) باريس سان جيرمان الفرنسي، لفوز هام خارج الديار بنتيجة 3-1 أمام مكابي حيفا بعد أن كان متأخرًا بهدفٍ نظيفٍ، مُحطّمًا رقميين قياسيين في دوري أبطال أوروبا.

فبعد أن كان متأخرًا في منتصف الشوط الأول، عاد ليونيل ميسي وسجّل هدف التعادل لباريس سان جيرمان أمام مكابي بالدقيقة 37 قبل أن يقدّم تمريرة الهدف الثاني إلى زميله كيليان مبابي بالدقيقة 69، وفي الإجمال فاز النادي الباريسي 3-1 بعد أن سجّل نيمار الهدف الثالث في الدقيقة 88

.

مساهمات ميسي التهديفية جعلته أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجّل ضد 39 فريق مختلف، كما أنه أول لاعب أيضًا يسجّل في 18 موسمًا متتاليًا من المسابقة. ليصل رصيده التهديفي في المسابقة إلى 126 هدفًا.

إيرلينغ هالاند

أحرز النرويجي إيرلينغ هالاند هدف الفوز لمانشستر سيتي في مرمى بوروسيا دورتموند، قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق، ليحوّل تأخر فريقه إلى انتصار بنتيجة 2-المفارقة أن هالاند سجّل في دوري أبطال أكثر مما لعب، 26 هدفًا من 22 مباراة.

وأثبت هالاند قيمته الفنيّة للمدرب بيب غوارديولا بعد أن ساهم تهديفيًا في كل مباريات مانشستر سيتي الـ8 التي خاضها هذا الموسم، بواقع 6 مباريات في الدوري و2 في دوري الأبطال، وسجّل إجمالًا 13 هدفًا إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة.

إسماعيل بناصر

لم يسجل لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر في مباراة فريقه ميلان أمام دينامو زغرب، لكنه استحق جائزة رجل المباراة من "يويفا" عن جدارة بعد أن قاد خط وسط الفريق باقتدار، وقدّم واحدة من أفضل مبارياته بقميص ميلان.

وصنع بن ناصر 3 فرص تهديفية وقدّم 16 تمريرة في إلى منطقة جزاء فريق دينامو زغرب مساهمًا في الهجوم بكل قوة، وعلى مستوى الدفاع استخلص بناصر الكرة 7 مرات من الخصم، فيما كان الأكثر لمسًا للكرة في اللقاء بواقع 106 لمسة.

فيديريكو فالفيردي

للمباراة الثانية تواليًا يسجّل لاعب الوسط الأوروغوياني، فيديريكو فالفيردي مع ريال مدريد ويحل المشكلة الهجومية القائمة منذ إصابة زميله كريم بنزيما. ففي مباراة ريال مايوركا مطلع الأسبوع الحالي سجّل هدفًا مارادونيًا وقاد الملكي للفوز 4-1.

وأمام لايبزيغ واصل فالفيردي التألق، وأحرز هدفًا في الدقيقة 80 فتح من خلاله المجال لزميله ماركو أسينسيو ليضيف الثاني بعدها بـ10 دقائق وينهي المباراة بنتيجة 2-0 لريال مدريد. واستحق فالفيردي جائزة رجل المباراة رسميًا من "يويفا".