بعد أن هزّ شباك فريقه السابق بهدف مذهل.. كيف علّق هالاند؟

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا هامًا على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل الهدف للفريق الألماني اللاعب جود بيلينجام عند الدقيقة 56 من عمر المباراة، وعادل جون ستونز النتيجة عند الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 84 سجل النروجي إيرلنيج هالاند هدفًا أسطوريًا بكعب قدمه، ليقود مانشستر سيتي لعبور بوروسيا دورتموند، ويظفر لفريقه بنقاط المباراة الثلاثة.

هدف من ماركة هالاند ... 🔥🔥🔥 من بإمكانه أن يسجل مثل هذا الهدف؟ #دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_بروسيا pic.twitter.com/5wsKaMiIed

وبعد تسجيله هذا الهدف الرائع، قال هالاند إنه سجل هدفاً مماثلاً حين كان ينشط في دورتموند، مشيراً إلى أنه دائماً يفكر بنتيجة الفريق لا بالبراعة التي يسجل فيها الأهداف.

وأضاف: "في النهاية فقد أظهرنا من نحن، هذا نحن، وهكذا علينا أن نلعب، أنا فخور بآخر 25 دقيقة".

وتابع: "لقد كانت كرة عرضية رائعة من كانسيلو، هذا انتصار مُهم".