قبل أسابيع من كأس العالم.. الإصابات تكتسح منتخب فرنسا!

يواجه منتخب فرنسا لكرة القدم، العديد من المشكلات، أبرزها الإصابات التي مست العديد من اللاعبين الدوليين في الآونة الأخيرة، وباتت تهدد تحضيرات المنتخب، قبل 67 يوماً فقط عن انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022.

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وأكد موقع شبكة "آر آم سي" الفرنسية في تقرير له، أن التزايد في عدد المصابين ضمن صفوف اللاعبين الدوليين الفرنسيين كل أسبوع، بات أمراً مقلقاً بالنسبة للمدرب ديدييه ديشامب، عشية إعلانه عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي النمسا والدنمارك.

وتعرض مؤخراً العديد من اللاعبين الفرنسيين لإصابات مختلفة مع أنديتهم، ويتعلق الأمر بكل من: لوكاس هيرناندز وزميليه في بايرن ميونيخ الألماني بنجامين بافارد وكومان، ويضاف إليهم بول بوغبا متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي، ومدافع باريس سان جيرمان الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي، ونغولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي، وإبراهيما كوناتي لاعب ليفربول الإنجليزي، ناهيك عن توماس ليمار، كما يبقى الشك قائماً بخصوص جاهزية لاعب يوفنتوس أدريان رابيو، فضلاً عن النجم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وبحسب الشبكة الفرنسية، فإن ديشامب لم يحسم أمر قائمة اللاعبين الخاصة بمواجهتي النمسا والدنمارك بسبب الإصابات، وسيتابع بحماس المباريات الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد المنتخب الفرنسي بطل العالم في النسخة الأخيرة بروسيا 2018، لخوض مواجهتين أمام النمسا والدنمارك يومي 25 و29 أيلول الجاري، ضمن فعاليات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، واللتان تعتبران أيضاً كمحطة تحضيرية لمنتخب الديكة، استعداداً لكأس العالم 2022.

وأوضحت "آر آم سي" أن ديشامب وفريق عمله، يأملون في استعادة بنزيما، الذي يبقى موقفه من المشاركة في لقاءي النمسا والدنمارك، مرتبطاً بالديربي المُنتظر هذا الأحد في الدوري الإسباني بين الريال وأتلتيكو مدريد، حسب ما نقلته عن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي قال: "إذا لم يلعب بنزيما الديربي، فلن يذهب إلى المنتخب الفرنسي".

وينافس المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2022 والمقررة في الفترة ما بين 20 تشرين الثاني و18 كانون الأول، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا وتونس والدنمارك.