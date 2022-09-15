أنشيلوتي يحدد شرطاً أساسياً لمشاركة بنزيما في الديربي!

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن الحالة الوحيدة التي سيدفع بها بمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد، والتي ستقام يوم الأحد القادم، في قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

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وتعرّض كريم بنزيما لإصابة في مباراة سيلتك في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا، وغاب عن آخر مباراتين لريال مدريد ضد مايوركا ولايبزيج، ورغم أن الفريق عانى قليلاً على الصعيد الهجومي، لكنه نجح في النهاية بتحقيق الفوز في المواجهتين.

وأوضح كارلو أنشيلوتي أنه لا يفكر أبداً المخاطرة بكريم بنزيما في مباراة الديربي، مشيراً إلى أنه سيعتمد عليه إن كان اللاعب جاهزاً بنسبة 100% لخوض المباراة، وهذا سيتضح في تدريبات الفريق صباح يوم السبت القادم.

وقال أنشيلوتي: "مشاركة بنزيما في الديربي؟ أعتقد أن استراتيجيتنا لن تتغير. سنرى ما سيحدث في الأيام القليلة القادمة، لكننا لن نخاطر أبداً".