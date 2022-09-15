ما هي آخر مستجدات سباق ماراتون بيروت الدولي؟

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إستقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، في حضور المدير العام للوزارة زيد خيامي، وفد جمعية "بيروت ماراتون" برئاسة مي الخليل.هدفت الزيارة لإطلاع كلاس وخيامي على التحضيرات المتعلقة بتنظيم سباق ماراتون بيروت الدولي 2022 المقرر الأحد 13 تشرين الثاني المقبل تحت شعار "أنا بيروت".وسردت الخليل سريعا مسيرة الجمعية والنجاحات المحققة والصعوبات والتحديات على مدى السنوات الماضية، موضحة بأن هدف السباق المقبل هو رسالة للعالم بأن بيروت ستبقى سيدة المدن، كاشفة أن سقف المشاركة هو 11 ألفا لدواعي لوجستية ومالية، بينهم 400 عداء محترف من دول عربية وأجنبية، علما أن المشاركة في السنوات الأخيرة لامست الخمسين ألفا.ووجهت الخليل دعوة مشتركة لكل من الوزير والمدير العام ليكونا من ضيوف السباق، الى جانب العداءة الأولمبية وزيرة الشباب والرياضة المغربية السابقة وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الحالية نوال المتوكل.وعبر كلاس عن تقديره للدور الذي تلعبه الجمعية "كواحدة من أبرز المؤسسات الرياضية وبمواصفات إحترافية"، ورأى بأن الخليل تقدم صورة عن المرأة اللبنانية بأرقى أشكالها ومستوياتها، والوزارة تفخر بالحدث الماراتوني الذي وضع لبنان الرياضي على الخارطة الدولية.أما خيامي، فنوه بالخليل موضحا بأنه من أوائل الذين واكبوها في مجال تنظيم النشاطات في رياضة الركض، التي شهدت إنتشارا في كل المناطق اللبنانية كثقافة للجسم والروح من خلال دور جمعية "بيروت ماراتون".