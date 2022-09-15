27
o
بيروت
27
o
طرابلس
14
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ما هي آخر مستجدات سباق ماراتون بيروت الدولي؟
Lebanon 24
15-09-2022
|
06:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، في حضور المدير العام للوزارة زيد خيامي، وفد جمعية "بيروت ماراتون" برئاسة مي الخليل.
هدفت الزيارة لإطلاع كلاس وخيامي على التحضيرات المتعلقة بتنظيم سباق ماراتون بيروت الدولي 2022 المقرر الأحد 13 تشرين الثاني المقبل تحت شعار "أنا بيروت".
Advertisement
وسردت الخليل سريعا مسيرة الجمعية والنجاحات المحققة والصعوبات والتحديات على مدى السنوات الماضية، موضحة بأن هدف السباق المقبل هو رسالة للعالم بأن بيروت ستبقى سيدة المدن، كاشفة أن سقف المشاركة هو 11 ألفا لدواعي لوجستية ومالية، بينهم 400 عداء محترف من دول عربية وأجنبية، علما أن المشاركة في السنوات الأخيرة لامست الخمسين ألفا.
ووجهت الخليل دعوة مشتركة لكل من الوزير والمدير العام ليكونا من ضيوف السباق، الى جانب العداءة الأولمبية وزيرة الشباب والرياضة المغربية السابقة وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الحالية نوال المتوكل.
وعبر كلاس عن تقديره للدور الذي تلعبه الجمعية "كواحدة من أبرز المؤسسات الرياضية وبمواصفات إحترافية"، ورأى بأن الخليل تقدم صورة عن المرأة اللبنانية بأرقى أشكالها ومستوياتها، والوزارة تفخر بالحدث الماراتوني الذي وضع لبنان الرياضي على الخارطة الدولية.
أما خيامي، فنوه بالخليل موضحا بأنه من أوائل الذين واكبوها في مجال تنظيم النشاطات في رياضة الركض، التي شهدت إنتشارا في كل المناطق اللبنانية كثقافة للجسم والروح من خلال دور جمعية "بيروت ماراتون".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطيات قد تخفّض سعر الدولار 10 آلاف ليرة
Lebanon 24
معطيات قد تخفّض سعر الدولار 10 آلاف ليرة
02:45 | 2022-09-15
15/09/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا لحظة فوز فرقة "مياس" بالمرتبة الأولى في America's got talent (فيديو)
Lebanon 24
شاهدوا لحظة فوز فرقة "مياس" بالمرتبة الأولى في America's got talent (فيديو)
23:24 | 2022-09-14
14/09/2022 11:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
08:35 | 2022-09-15
15/09/2022 08:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
07:04 | 2022-09-15
15/09/2022 07:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"زيارة عربيّة" ستنعكسُ "إيجابياً" على لبنان.. ما الذي ستشهدهُ بيروت؟
Lebanon 24
"زيارة عربيّة" ستنعكسُ "إيجابياً" على لبنان.. ما الذي ستشهدهُ بيروت؟
04:00 | 2022-09-15
15/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2022-09-15
طفل يصبح أصغر لاعب يشارك مع فريق للكبار في تاريخ بريطانيا
11:00 | 2022-09-15
ميسي يحطم أول رقم من أرقام رونالدو في دوري أبطال أوروبا
08:00 | 2022-09-15
أنشيلوتي يحدد شرطاً أساسياً لمشاركة بنزيما في الديربي!
05:00 | 2022-09-15
قبل أسابيع من كأس العالم.. الإصابات تكتسح منتخب فرنسا!
02:00 | 2022-09-15
بعد أن هزّ شباك فريقه السابق بهدف مذهل.. كيف علّق هالاند؟
23:21 | 2022-09-14
أبرزهم ميسي.. 4 نجوم تألقوا في ليلة الأربعاء من الأبطال!
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
15/09/2022 21:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
15/09/2022 21:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
15/09/2022 21:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact