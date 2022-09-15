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رياضة
فيديو يسجل طريقة استقبال جماهير إسرائيلية لأشرف حكيمي.. كيف كان رده؟ (فيديو)
Lebanon 24
15-09-2022
|
16:00
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رد الدولي المغربي، ونجم نادي باريس سان جرمان، الفرنسي، أشرف حكيمي، على صيحات وصافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير فريق مكابي حيفا الإسرائيلي بوضع أصبعه في أذنه لدى دخوله أرضية الميدان.
وخلال مبارة سان جرمان ضد النادي الإسرائيلي، برسم دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، تعرض حكيمي، الأربعاء، لصيحات من جمهور ملعب "سامي عوفر" في حيفا.
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وأقحم المدرب كريستوف غالتيي، اللاعب المغربي في الدقيقة 83، ولدى دخوله أرضية الميدان، بدا واضحا أنه لم يكن مرحبا به في الملعب، بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية، التي عبر عنها العام الماضي، كما قال موقع "سبورت بايبل".
وخلال أحداث "الشيخ جراح" التي شغلت الرأي العام العربي والدولي السنة الماضية، عبر حكيمي عن مساندته لأهالي الحي الذين كانوا يواجهون دعوات إسرائيلية لإخلاء من منازلهم.
حكيمي رد على صيحات الاستهجان التي تعالت في المدرجات بوضع إصبعه على أذنه.
ويهاجم المشجعون الإسرائيليون حكيمي على تغريدة له السنة الماضية كتب فيها "الحرية لفلسطين".
#FreePalestine
💔🙏🏾🤲🏽
— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi)
May 10, 2021
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